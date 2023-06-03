السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انتصار السيسي تودع سيدة أمريكا الأولى .. سعدت بلقاء جيل بايدن

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن

ودعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انتهاء زيارتها لمصر.

 

انتصار السيسي تودع جيل بايدن

 

السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن

ونشرت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من الصور من زيارة جيل بايدن واستقبالها لها، كاتبة: "سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن، خلال زيارتها لبلدها الثاني مصر في زيارة استغرقت يومين".

السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن
السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن
السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن

وحرصت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، التي وصلت إليها منذ دقائق.

 

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

 

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