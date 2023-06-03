شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المعرض الفني للفنانة الدكتورة سهير عثمان، والذي أقيم بمتحف محمود مختار تحت عنوان "الأصالة والمعاصرة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأعمال اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية، وتعبر عن جوانب التراث الحضاري الذي من المهم صيانته وتنمية الوعي به بالداخل والخارج.

اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الهادف

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الهادف الذي يعد أساسًا لقوة مصر الناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن معرض الفنانة سهير عثمان يضم نحو من 80-100 عملا فنيا مختلفا في فرع الجرافيك، والكمبيوجرافيك، والرسم، والباتيك، والمعلقات النسجية المطبوعة، والمعلقات النسجية الخيامية، والكليم، والسجاد اليدوي، والكولاج، وهي جميعها أعمال يدوية بالكامل.

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار