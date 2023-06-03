وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى دكرنس

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، سير العمل بمستشفى دكرنس العام و تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى . رافقه خلال الجولة الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس الصحية والدكتورة رباب الدمناوي مستشفى دكرنس العام لمتابعة

واطمئن وكيل الوزارة، على الانتهاء من اجراءات ازالة آثار الحريق و الحصر الخاص بالتلفيات، مشدداًعلى متابعة صيانة كاميرات المراقبة و كذلك تطبيق معايير الصحة و السلامة المهنية .

وناقش مكين وقيادات وموظفى المستشفى بعض التحديات و المعوقات ومن ثم وجه باتخاذ بعض الاجراءات التى تحول دون تكرار تلك المشاكل .

وواصل وكيل الوزارة جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالحريق

