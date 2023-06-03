السبت 03 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى دكرنس

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

تفقد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  اليوم السبت، سير العمل بمستشفى دكرنس العام و تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى . رافقه خلال الجولة  الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس الصحية والدكتورة رباب الدمناوي مستشفى دكرنس العام لمتابعة 

واطمئن وكيل الوزارة، على الانتهاء من اجراءات ازالة آثار الحريق و  الحصر الخاص بالتلفيات، مشدداًعلى متابعة صيانة كاميرات المراقبة و كذلك تطبيق معايير الصحة و السلامة المهنية .

وناقش مكين وقيادات وموظفى المستشفى  بعض التحديات و المعوقات ومن ثم وجه باتخاذ  بعض الاجراءات التى تحول دون تكرار تلك المشاكل .

وواصل وكيل الوزارة جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل  وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة  للمرضي بالحريق
 

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