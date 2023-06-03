توريد 240 ألفًا و86 طن قمح في كفرالشيخ

صرف الثمن للمزارعين خلال 24 ساعة

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، ارتفاع كميات محصول القمح المحلي الموردة من المزارعين بالمحافظة.

وأوضح نور الدين، أن جملة ما تم توريده حتى الآن 240 ألفًا و86 طنًا و790 كيلو قمح من خلال المساحة التي تمت زراعتها هذا العام بإجمالي 215 ألف فدان.

وأشار المحافظ إلي وجود متابعة يومية لعمليات الحصاد والتوريد من قبل مسئولي الزراعة والتموين لضمان تحقيق الكميات المستهدفة من التوريد هذا العام.

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد حبيب، بأنه يتم استقبال القمح من المزارعين، وتسويقه من خلال 3 جهات، وهي البنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، ويتم استقبال القمح المورد من المزارعين من خلال المنافذ المحددة عن طريق اللجان الموجودة بهذه المنافذ، وصرف الثمن للمزارعين خلال 24 ساعة من التوريد.