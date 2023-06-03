محافظ الإسماعيلية يُوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات

استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم السبت، الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات، هذا إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بعموم مراكز ومدن المحافظة السبعة، والقرى التابعة لها بالإضافة إلى أحياء المحافظة الثلاثة.

واصلت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية الخطة اليومية للنظافة العامة بالشوارع والميادين حيث تم جمع ورفع القمامة والأتربة بمناطق المحطة الجديدة، شارع سوريا، البهتيني، ميدان الملك فهد، الجامعة القديمة، طريق أم كلثوم، حي الأسرة، شارع محمد علي، حي الإسراء، كباري تحيا مصر، طريق السبع بنات من الاتجاهين، كورنيش الثلاثيني ومحمد علي وقد بلغ إجمالي حمولات ما تم رفعه ١١٤ طن.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بإزالة المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بشارعي الغابة، والعشريني بحي السلام، بالإضافة لتطوير ميدان إندونيسيا بشارع البحري حيث تم إعادة الدهان وزراعة النباتات.

كما قام قسم الكهرباء بتركيب ٢ عمود إنارة بالغابة الشجرية بشارع الغابة.

وعلى جانب آخر، قام قسم الإشغالات بحي ثالث الإسماعيلية بحملة لرفع الإشغالات وذلك بعدة مناطق منها، الشارع التجاري، ميدان مكتبة مصر، شارع نادي الكهرباء، الطريق الدائري، طريق صبري مبدى.

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٣ شمسيات، و٢ ميزان، هذا إلى جانب تحرير عدد ٨ محاضر.

بينما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية أعمالها اليومية في رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٢٠٠ طن هذا إلى جانب صيانة وإصلاح وتركيب ما يقرب من ٥٨ عمود من أعمدة الإنارة العامة وذلك من نطاق قرى الحجاز، نفيشة، وعين غصين.

حيث تم رفع ١٢ طن من القمامة والمخلفات بقرية الحجاز.

كما تم رفع ١٨٨ طن من القمامة والمخلفات من نطاق قرية نفيشة.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة بنطاق المركز، حيث تم صيانة وإصلاح ٢٥ كشاف من كشافات الإنارة العامة بنطاق قرية عين غصين.

أيضا تم صيانة وإصلاح ١٧ كشاف من كشافات الإنارة العامة بنطاق قرية نفيشة، بالإضافة إلى زراعة ١٦ عمود جديد بارتفاع ١٠ أمتار على مساحة ٢٥ فدان لإنارة المقابر بنطاق قرية نفيشة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بجمع ورفع ما يقرب من ١٣٣ طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق مدينة فايد وقرى سرابيوم، فنارة كسفريت، أبوسلطان والهويس.

حيث تم رفع ٢٠ طن من القمامة والمخلفات بمدينة فايد من مناطق الشارع الجديد، المساكن الاقتصادية، طريق الساحل، شارع المستشفى.

كما تم رفع ٤٥ طن من القمامة والمخلفات من قرية سرابيوم، ٢٥ طن من قرية الهويس ورفع ٣٥ طن من القمامة والمخلفات من قرية أبوسلطان.

بجانب رفع ٨ طن من قرية كسفريت وتمهيد طريق الترعة.



كما قام قسم الكهرباء بصيانة وزرع أعمدة إنارة في منطقة المرور بمدينة فايد، كما تم صيانة الأسلاك الكهربائية خلف منطقة الواحة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق

نشاطها اليومي في رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء، عثمان، المعهد الأزهري، منطقة عزبة ناصر، مقابر الإنجليز (الكومنولث) ذلك بنطاق المدينة القديمة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير أعمال رفع القمامة والمخلفات، بحمولة بلغت ٩٠ طن وذلك من نطاق المدينة وتوابعها وقرى أبوصوير البلد، السبع آبار الغربية، المحسمة الجديدة، المنايف، والسبع آبار الشرقية.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم الاستجابة لشكاوى بعض المواطنين بقرية الواصفية، والخاصة بوجود عطل في لوحة المفاتيح بخط الإنارة العامة علاوة على قطع عدد ٣ أسلاك، وعلى الفور تم إصلاح العطل وتوصيل الأسلاك المقطوعة وعودة التيار الكهربائي بالقرية.

كما تم صيانة ١١ كشاف إنارة بقرية السبع آبار الغربية وقرية المحسمة الجديدة، هذا إلى جانب صيانة كشافات الإنارة في كوبري الصولي بقرية السبع آبار الشرقية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، نفذت الوحدة المحلية خطة النظافة اليومية حيث تم رفع ١٣١ طن من القمامة والمخلفات من المدينة وقرى القصاصين القديمة، الملاك، أبوعاشور، الظاهرية، الجزيرة الخضراء.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ٣٤ كشاف إنارة عامة بالمدينة وقرى القصاصين القديمة وأبوعاشور، والظاهرية، كما تم تغيير محول العهدة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة أعمالها اليومية في جمع ورفع ٧٥ طن من القمامة والمخلفات من المدينة والقرى التابعة للمركز.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ٣٥١ كشاف إنارة بالمدينة وقرى ٣٠ يونيه، أم عزام، المحسمة القديمة، الشروق، الوادي الأخضر، والسلام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة واستعدادًا لفصل الصيف وموسم الإجازات ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لاستقبال زوارها.