الشباب تنظم فعاليات "بالرياضة هختار صحتي.. لا للتدخين"

تنظم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات اليوم الرياضى الأول فى إطار اليوم العالمى لمكافحة التدخين تحت شعار "بالرياضة هختار صحتى .. لا للتدخين " وذلك بالتعاون مع مؤسسة صحة مصر ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

يهدف اليوم الرياضى إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين المنتشر بين الشباب والكبار والتأكيد على الدور الرئيسي للرياضة في علاج الظواهر السلبية بالمجتمع ووضع المدخنين على بداية الطريق للإقلاع عن التدخين.

ينفذ اليوم الرياضة للتوعية ضد ظاهرة التدخين يوم الإثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م بمشاركة ٥٠٠ مشارك من الشباب- بمركز شباب الجزيرة فى تمام الساعة السادسة مساء.

ويتضمن برنامج اليوم الرياضى (مسيرة مشى، ورش عمل يديرها محموعة من شباب الأطباء، ألعاب رياضية ترويحية، ندوة عن مخاطر التدخين وأهمية الرياضة للإقلاع عن التدخين).

ويشارك فى الاحتفالية عدد من الفنانين ومؤسسات المجتمع المدني.