منخفض حرارى" خماسينى" يضرب السياحة بالإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالشواطئ ونسبة الاشغال لم تتعدى 5%

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي،بالاسكندرية وحققت نسب اشغال لم تتعدى 5%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايا الحمراء فيما عدا الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت رأيا خضراء، وحققت نسب اشغال لم تزيد عن 15%.

كانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية ، انكسار الموجة الخماسينية الحارة و انخفاض درجات الحرارة 5 درجات، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 27 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى، بعد أن بلغت فى ذروة الموجة 33 درجة.كما شهدت نشاط فى حركة الرياح و ارتفاع الأمواج وسط تحذيرات من السباحة فى البحر خاصة الشواطئ الغربية.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام

ولقد استعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات

يذكر أن الإسكندرية، تعرضت إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) أيام الخميس و الجمعة ، صاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء ،و قد شهدت الخميس هطول أمطار غزيرة لأول مرة فى شهر يونيو ، على مناطق متفرقة من المحافظة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .