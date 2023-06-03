صحة الشيوخ تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران ، عدد من الإجتماعات على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من الإقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء

حيث تناقش اللجنة فى إجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور على مهران ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن " توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية" ، وذلك في إجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في إجتماعها الإثنين القادم برئاسة النائب أ.د. علي مهران ، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين / ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي".

وذلك بحضور ممثلي الحكومة.