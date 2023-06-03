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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

صحة الشيوخ تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران ، عدد من الإجتماعات على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من الإقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء

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حيث تناقش اللجنة فى إجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور على مهران ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن " توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية" ، وذلك في إجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 

كما تناقش اللجنة في إجتماعها الإثنين القادم برئاسة النائب أ.د. علي مهران ، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين / ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي".

 

وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

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