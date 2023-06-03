الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية الأزهرية

أكد علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، إن غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة لم تتلق أي شكاوى من الطلبة بشأن امتحان الفقه والحديث وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمنهج الدراسى.

كان قد قام مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب الازهرية بجوله تفقديه يرافقه محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والمتابع الامتحانات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، شملت المرور على لجنتى بنين وفتيات القويرى، وتم الاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار.

وأوضح أن الأسئلة لا يوجد بها شكوى من الطلاب والطالبات وأنها مطابقة للمنهج الدراسى، حيث امتحن طلاب القسم العلمى اليوم مادتى الفقه بجميع مذاهبه.

وقال إن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين 1173 طالبا في القسمين العلمى والأدبى مقابل 1050 طالبة في القسمين، باجمالى 2223 طالبا وطالبة في الشهادة بشعبتيها

كانت قد بدأت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، في الإسكندرية، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث، حيث تنتهى امتحانات الشعبة العلمية يوم 12 يوليو المقبل.

فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي غدًا الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهى يوم 9 يوليو المقبل.

وقال الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين 1173 طالب في القسمين العلمى والأدبى مقابل 1050 طالبة في القسمين، بإجمالى 2223 طالبا وطالبة في الشهادة بشعبتيها.

وأكد على ضرورة التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أن الامتحانات تجرى بـ10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية اليوم السبت.