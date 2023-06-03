قافلة طبية توقع الكشف على 887 مواطنًا بنجع حمادي

أعلن أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الشاورية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية، ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

وأوضح أنور، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية التى استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس بقرية الشاورية، قد لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف على عدد 887 مواطنًا في جميع التخصصات الطبية المتوفرة بالقافلة وصرف العلاج وعمل الإشاعات بالمجان.

مؤكدًا أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمرعلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف أعمال القوافل الطبية العلاجية المجانية لكي تصل إلى المواطن القنائي في كل مكان بالقرى، أو النجوع المترامية الأطراف لتخفيف عبء الكشف والعلاج من على كاهل المواطنين ولتعميم الاستفادة الكبرى من تلك القوافل المجانية.