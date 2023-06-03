ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقد وكيل تعليم كفرالشيخ محمد عبدالله ، قاعات مدرسة الشهيد رياض الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ومدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، كما تابع القاعات من غرفة العمليات بالمديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ووائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وـأحمد جاد مدير البنية التكنولوجية بالمديرية، ووائل لطفي مدير التعليم الثانوي بالمديرية ، وأشرف ابو النصر رئيس قسم التعليم الثانوي ، ودكتور أحمد حجازي مدير مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، وأماني المغازي مدير التعليم الثانوي بإدارة شرق كفرالشيخ، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وفايزه بليح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد أبو المحاسن مسئول البنية التكنولوجية بإدارة شرق كفرالشيخ، ومحمد بسطويسي، وعبد السلام محمد عيسى ،قسم التطوير التكنولوجي بإدارة شرق كفرالشيخ.

وشهدت القوافل التعليمية إقبال الطلاب والطالبات في 13 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، بقاعات مجهزة.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الشكر للطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات التعليمية المجانية بقوافل حياة كريمة.

كما وجه التحية لمنسقي حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، ولوكيل الوزارة التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة الطلاب

ودعا وكيل تعليم كفرالشيخ، جميع طلاب الثانوية العامة، الاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة متمنيه لأبنائها الطلبة والطالبات التفوق والتميز والإبداع.

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة ب 13 إدارة تعليمية

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة