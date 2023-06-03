طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادتي " الفقه " بسوهاج

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، الموافق 3 من شهر يونيو الجاري، بمنطقة سوهاج الأزهرية، إمتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الفقه خلال الفترة الأولى، والحديث بالفترة الثانية- للعام الدراسي 2022 / 2023م، وتبدأ امتحانات القسم الأدبي غدا الأحد بمادتي الفقه والحديث ، وتنتهي أعمال الامتحانات في التاسع من يوليو القادم للقسم الأدبي وفي الثاني عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.



وتفقد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، خلال متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مركز توزيع الأسئلة ثم توجه إلي لجان دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، حيث شهد فض المظاريف وقام بالمرور علي اللجان والاطمئنان علي توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوي من الطلاب حول الورقة الامتحانية .

وشدد رئيس المنطقة على التعامل بحسم لمنع كافة وسائل الغش وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت أي تجاوزات مؤكدًا أنً غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.



ووجه الدكتورأحمد حمادي، بضرورة توفير مناخ ملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المتابعة تعمل على مدار اليوم، لاستقبال ورصد أية شكاوى من الطلاب أو لجان المتابعة الفرعية.



وكان فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حمادي، قد عقد يوم الأربعاء، الموافق 31 من شهر مايو 2023م، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المنطقة، لقاءً موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2022/2023م ومساعديهم، بحضورالدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والشرعية، وشومان محمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، لمناقشة التفاصيل والتعليمات النهائية لبدء الامتحانات السبت القادم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الإمتحانات، وشعبان جابر، إدارة الامتحانات، أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب، والكشف عن وسائل الغش، كما دعا فضيلته رؤساء اللجان لفرض الانضباط فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم، والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية .

والقى الدكتور أحمد حمادي الضوء على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، مشيراً إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان، في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك، كما قام فضيلته بالرد علي استفسارات الحضور.



وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتاً النظر إلى أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيء أخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.