السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاصلاحات على مدار 8 أعوام

المؤتمر الدولي الحوكمة
المؤتمر الدولي الحوكمة والتنمية المستدامة

قال الدكتور خالد زكريا امين،  مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاحات على مدار ثمانية سنوات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ حيث نفذت برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام ٢٠١٦م وذلك لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي. 

txt

البيئة تشارك في مفاوضات باريس لمكافحة التلوث البلاستيكي

txt

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في مواجهة فقد التنوع البيولوجي

برنامج الاصلاح الوطني يأتي لتحويل مسار الاقتصاد

واضاف زكريا،  خلال كلمته التي القاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الدولي "الحوكمة والتنمية المستدامة"الذي ينظمه معهد التخطيط القومي صباح اليوم السبت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وجامعة كولومبيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  ان برنامج الاصلاح الوطني يأتي لتحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصاد يرتكز على التنويع وزيادة الانتاج والصادرات اذ تعمل الدولة على مواصلة العديد من التطوير المؤسسي من خلال اطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس السيسي لنشر ثقافة الدولة وتحسين جودة الخدمات. 

وذكر مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، ان مصر حققت اعلى معدل نمو بنسبة ٦.٦٪ قبل ان يتراجع في النصف الاول من عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ الى ٤.٢٪ نتيجة التغيرات السياسية التي يشهدها العالم،  وايضا حافظت على اهداف التنمية بنسبة ٦٨.٧٪،  وارتفع مؤشر التنمية البشرية الى المرتبة ٩٧، وايضا تقدمت ٣ مراكز في مجال الحوكمة ضمن ٥٤ دولة افريقية،  على حد قوله.

مواد متعلقة

مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024

4.6 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"

وزير الري يتابع أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة

وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي مجموعة البنك الدولي اليوم

NETSCOUT تشارك في فعاليات FDC Summit بدورتها الخامسة

يوهانز برامز.. رحلة عطاء موسيقي أنهاها السرطان

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب "بنات النيل"

مؤشر قياس العائد على الاستثمار يعزز تنافسية استقطاب الأموال الأجنبية
الجريدة الورقية