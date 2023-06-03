مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاصلاحات على مدار 8 أعوام

قال الدكتور خالد زكريا امين، مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاحات على مدار ثمانية سنوات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ حيث نفذت برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام ٢٠١٦م وذلك لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

برنامج الاصلاح الوطني يأتي لتحويل مسار الاقتصاد

واضاف زكريا، خلال كلمته التي القاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الدولي "الحوكمة والتنمية المستدامة"الذي ينظمه معهد التخطيط القومي صباح اليوم السبت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وجامعة كولومبيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان برنامج الاصلاح الوطني يأتي لتحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصاد يرتكز على التنويع وزيادة الانتاج والصادرات اذ تعمل الدولة على مواصلة العديد من التطوير المؤسسي من خلال اطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس السيسي لنشر ثقافة الدولة وتحسين جودة الخدمات.

وذكر مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، ان مصر حققت اعلى معدل نمو بنسبة ٦.٦٪ قبل ان يتراجع في النصف الاول من عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ الى ٤.٢٪ نتيجة التغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وايضا حافظت على اهداف التنمية بنسبة ٦٨.٧٪، وارتفع مؤشر التنمية البشرية الى المرتبة ٩٧، وايضا تقدمت ٣ مراكز في مجال الحوكمة ضمن ٥٤ دولة افريقية، على حد قوله.