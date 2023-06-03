رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور منطقة طنطا

استقبلت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم، فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبرفقته الأستاذ محمد المحمدي الشناوي، عضو إدارة التنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية للدور الأول العام الدراسي 2022/ 2023م.

وكان في استقبالهم فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، مدير المنطقة والدكتور محمد النشرتي، مديرعام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب والشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، وشملت الجولة الاطمئنان على تأمين مركز الأسئلة وتوافر الحراسة الشرطية والتدابير الأمنية اللازمة كافة.

وأثنى فضيلة رئيس القطاع على المجهود الرائع والالتزام الكامل بالتعليمات.



ومن جانبه أكد رئيس المنطقة، على أن المنطقة قد أكملت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الامتحانات وتأمين اللجان أمنيًا وصحيًا، وكذلك تم التأكد من جاهزية منظومة توثيق الاختبارات الشفوية والمنظومة القائمة على نقل الأسئلة متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.