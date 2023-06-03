الحوار الوطني يناقش مباشرة الحقوق السياسية وتداول المعلومات والعمل الأهلي

تستأنف جلسات الحوار الوطني، غدًا، مناقشاتها في المحورالسياسي بملفات مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

واستغرقت الجلسات الماضية قرابة الـ 58 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين، كان آخرها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ غدًا الأحد الموافق ٤ يونيو.





جلسات المحور السياسي الأحد 4 يونيو:

يناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ غدًا الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين، والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء 6 يونيو:

الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.



جلسات المحور المجتمعي الخميس 8 يونيو:

يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل و النظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.



ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداءً من الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.