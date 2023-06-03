ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في الهند إلى 288 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في الهند إلى 288 قتيلا، وذلك نتيجة خروج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب أخر.

اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره

وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره، وذلك وفقًا لما أفادته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وتم تنبيه كافة المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا. وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكانت الحصيلة السابقة 30 قتيلا و 180 مصابًا.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين في أوديشا، قائلا: مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً".

وذكر على تويتر، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.