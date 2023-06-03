تحويلات مرورية بعد غلق محور شينزو آبي

أعلنت إدارة مرور القاهرة غلق طريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس، فى الوصلة فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 مترًا حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، بشكل كلي وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسى المتجه إلى طريق السويس، وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى، فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر.

وتستمر مدة الغلق 48 ساعة "ليلاً ونهارًا" بداية من الساعة 12,00 صباحًا بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وتكثف إدارة المرور الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



