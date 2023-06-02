حمدة بالشالات: ريادة الأعمال محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية

كشفت رائدة الأعمال حمدة بالشالات عن تأثير ريادة الأعمال بالمنطقة على الاقتصاد العربي، موضحة أن ريادة الأعمال تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعمل على تحفيز الابتكار والإبداع في المنطقة، وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضافت حمدة بالشالات أن ريادة الأعمال تعد أيضًا وسيلة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزز الثقة في الذات والاستقلالية المالية، مشيرة إلى أن الاهتمام بريادة الأعمال في العالم العربي يزداد يوماً بعد يوم، وأن هناك العديد من المبادرات الحكومية والخاصة التي تدعم ريادة الأعمال في المنطقة، وتوفر الدعم المالي والمعرفي والتدريبي للراغبين في هذا المجال.

وأشارت أيضا، إلى أن الرائدات الناجحات في مجال ريادة الأعمال في المنطقة العربية تزداد يوماً بعد يوم، وتشكل نموذجاً يحتذى به للشباب والنساء العرب في التحلي بالإبداع والجرأة والمثابرة لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

وأكدت حمدة بالشالات، أن ريادة الأعمال تعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، وأنها تساهم في تطوير القدرات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة.

وذكرت حمدة بالشالات أن ريادة الأعمال تساعد أيضا في تطوير الصناعات الجديدة والمبتكرة، وتعزز الابتكار وتحفيز الإنتاجية، مما يدعم نمو الاقتصاد وتحسين معايش المجتمعات.

وأكدت أن ريادة الأعمال في المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة، مثل نقص التمويل والدعم المالي والتدريبي، وعدم وجود بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، والتحديات القانونية والإدارية، موضحة أن الرائدات الناجحات في المجال قد تمكنّ من تحقيق النجاح رغم هذه التحديات، وتعمل على تحفيز المجتمع لدعم ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لها.

واختتمت رائدة الأعمال حمدة بالشالات، حديثها بالتأكيد على أن ريادة الأعمال لها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومن المهم دعم الرائدات الناجحات وتقديم الدعم اللازم للشباب والنساء العرب لتحقيق النجاح في هذا المجال المهم والحيوي.