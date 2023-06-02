ميرنا نور الدين تدخل "عش الزوجية"..الصور الأولى من حفل زفافها

ميرنا نور الدين، تدخل عش الزوجية، إذ تحتفل الآن بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وحرص على حضور حفل زفاف ميرنا نور الدين، الفنانة فريال يوسف، خالد جلال، لقاء سويدان، ومن المتوقع حضور عدد أكبر من الفنانين.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وكانت ميرنا نور الدين، احتفلت بعقد قرانها منذ أيام على شاب من خارج الوسط الفني، في جو عائلى.

ميرنا نور الدين

ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ميرنا نور الدين وزوجها

من ناحية أخرى، نجح فيلم "بعد الشر" بطولة النجم علي ربيع والفنانة ميرنا نور الدين أن يحقق إيرادات بلغت 14 مليون جينه بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية.

قصة بعد الشر:

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل الكثير من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالكثير من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

نبذة عن ميرنا نور الدين:

ممثلة مصرية، مواليد 23 إبريل 1990، درست في أمريكا، ومن ثم انتقلت إلى مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، قدمت أول أدوارها مسلسل تحت السيطرة، شاركت في الكثير من الأعمال الفنية الأخرى من ضمنها: كوفيد 25.