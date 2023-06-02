"فلاحين المنصورة" تواصل تقديم عرض "دوار بحر"

"فلاحين المنصورة" تواصل تقديم العرض المسرحي "دوار بحر" بمسرح أم كلثوم في ثقافة المنصورة، والذي شهد أمس ليلة جديدة من ليالي العرض.

دوار بحر

بحر في ليلة زواجه



تدور الأحداث في الصعيد في الثلاثينيات بكفر بحر، حيث يكتشف بحر في ليلة زواجه أن رمان كودية الزار تخبره بإنها قامت بعمل سفلي على خاتم سحري يؤدى إلى قتله بالأفاعي إذا نام وأنه يجب ألا ينام ليكتشف أن من قام بهذا الفعل هي عروسه فتنة وأبوها بشار لترثه، وتدور الأحداث في الفترة التي لا ينام بها حيث ينتقم منهم بالإضافة الى كبار العائلات بالكفر لمشاركتهم في قتل أبيه، وأثناء ذلك يدخل في هلاوس نتيجة للسحر وعدم النوم وتختلط لديه الرؤى بين الخيال الذي يسكنه صالح الحداد والواقع، حتى ينتهي العرض بأن يحقق ما يريد ثم يموت. العرض تأليف محمد علي حسانين، وإخراج شريف صلاح الدين.

دوار البحر

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج ياسين الضوي، الناقد ضحى الورداني، مهندسة الديكور مروة ماهر، أميرة والي، وعزت أحمد مدير قصر ثقافة المنصورة.

"دوار بحر" ضمن عروض الفرق المسرحية للشباب بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدمه فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، في إطار العروض المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ويستمر العرض حتى الاثنين المقبل 5 يونيو.