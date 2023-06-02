تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة بتروجيت بالقسم الثاني

أعلن أشرف ريان المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة بتروجيت اليوم ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

سعيد فتحي

خط الدفاع

مصطفى إبراهيم - عمرو زعفان - محمد علاء - محمد جمعة.

خط الوسط

محمد سيد -أحمد سعيد الأعصر- أحمد سعد بلحة -حسام عبدالواحد.

الهجوم :

محمود عبدالعاطي - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

أحمد بوسكا - علي العربي- إيهاب يوسف - محمد عادل القرش - عبد الستار أحمد - أحمد طارق - عبدالخالق عبدالرحمن - أحمد عيد شيكا - محمد السيد شيكا.