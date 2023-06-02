رئيس غرفة الإسماعيلية يتفقد ورش تعليم الحرف اليدوية المجانية

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، على متابعة ورش تعليم الحرف اليدوية المقامة على هامش فعاليات معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

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وأجرى المهندس أحمد عثمان، رافقه إيهاب زهدى أمين صندوق الغرفة التجارية، جولة بالمعرض، تابع خلالها إنتظام ورش تعليم الحرف اليدوية ومشاركة البراعم ومدى تفاعلهم ومشاركتهم فى التطبيق.

وخلال الجولة، إلتقى رئيس الغرفة التجارية، بمجموعة من المتدربين البراعم ، وشاركهم تفاعلهم واستمع لشرح بعضهم، موجها الشكر للمتدربات المتطوعات من العارضات بالمعرض.

وشهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض اهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، اقبال ملحوظ من البراعم، خلال الأسبوع الجارى.

وكان المهندس أحمد عثمان، قد أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

وقال عثمان ، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التى تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع على الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى عقد محاضرات نظرية وعلمية فى أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة على الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادى لسيدات الاعمال.

من جانبها اوضحت ايمى موسى نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن أولى الورش انطلقت، السبت الماضى، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

ضمت الورش، تعليم الخرز للكبار والصغار، جلود للكبار، فنون الاكسسوار والكروشيه من سن 10 سنوات، ورشة تريكو وشغل نول تريكو، بالإضافة إلى تنظيم ورش مديليات خرز وورش تعليم خرز وباتشروك.

واختتمت ورش الأسبوع الجارى، امس الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من 10 ل 15 فئه عمرية وكبار من 6 الى 7 مساء، بالإضافة إلى السيراميك الفرعونى والجالورى كبار فقط من 7 ونص الى 9 مساء.