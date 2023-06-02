60 عامًا علي يوم إفريقيا.. 8 دول يشاركون في ديفيلة الأزياء الإفريقي

الاتحاد العام للطلاب الافارقة

عرض الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، ديفيلة لأشهر الأزياء التلقيدية في إفريقيا، علي مسرح قاعة القبة بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر، تزامنا بالاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، والذي يواكب مرور 60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليًا".

ديفيلة الأزياء الإفريقية

شارك في الاحتفالية لفيف من السفراء والشخصيات العامة والمهتمين المعنيين بالشأن الإفريقي، علي رأسهم السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية والدكتورة آمنة فزاع مندوب الجمعية الإفريقية ورئيسة نادي المرآة الإفريقية، وممثلي من الاتحاد الإفريقي في مصر وسفارة نيجيريا وغينيا، بالإضافة إلي حضور حسين محمود مؤسس مشروع مصر السمراء، ورؤساء الجاليات والطلاب من جنسيات عديدة أفريقية وآسيوية.

دينا أبايزيد الأمين العام بالاتحاد الطلاب الأفارقة

وقالت دينا أبايزيد، الأمين العام بالاتحاد الطلاب الأفارقة، إننا حرصنا بتواجد فقرة عن الأزياء الشعبية في القارة، بهدف ابرز ثقافات المتنوعة التي تتميز بها أفريقيا، من جمال في الألوان الجذابة وتفصيلات الفريدة.

وأضافت أبايزيد، أن الدول المشاركة في الأزياء، هم "السودان، موريتانيا، جنوب السودان، الكاميرون، تنزانيا، نيجيريا، غينيا، بنين"، مؤكدًا أن الجميع طلاب يتحمسون لعرض وتعرف الشعوب بتراثهن الفريدهن.

وبدأت الاحتفالية بكلمة الرئيس عبدالله محمد بشير، من دولة بنين رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة هذا العام، الذي قدم شكره لمصر لم تقدمه اتجاه الطلاب الأفارقة منذ سنوات حتي الآن، من دعم تعليمية فائقة في شتي المجالات.

قال محمد: "إننا كل عام حريصون بالاحتفال بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، لانه يعد يوم فارق في حياتنا بشكل خاص والأمة الإفريقية بشكل عام، لذلك نحتفل بتلك اليوم بطقوس فريدة"، مشيرًا إلي أن يحرص مع زملاءه بتركيز علي عرض العادات والتقاليد الأفريقية التي تنفرد بها تلك القارة الغنية بالثروات الطبيعية والتقاليد الخالدة.

وأَضاف أن هذا العام، يشارك بشكل أساسي في تحضير الفعاليات مع زملاءه في المكتب، مؤكدًا بأن استغرق شهر لتحضير تلك الفعاليات حتي يخرج بشكل لائق، موضحًا بأن كثير شاركوا هذا العام أبرزهم:" السنغال- موريتانيا -نيجيريا-السودان-اريتريا-كوت ديفوار-جنوب السودان- تنزانيا-غينيا"، في كافة الأنشطة.

وأوضح أن البرنامج تضمن فقرات فنية واستعراضية عن الزي التقليدي في أكثر من دولة، وعرض تتويج الملك في نيجيريا ابرز طقوس في دولتهم، علاوة عن معرض للمأكولات والمشروبات التي تتميز بها بلدان القارة السمراء.

وأشار إلي أن، الاتحاد العام للطلاب الأفارقة تحت رعاية الجمعية الإفريقية، يضمن عدد كبير من الاتحادات الفرعية لمعظم بلدان القارة السمراء الذين يدرسون في مصر، موضحًا بأن الاتحاد أسس عام 1988.

ويذكر بأن يحتفل القارة السمراء، يوم 5 مايو كل عام بيوم إفريقيا، والذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو عام 1963، ومثلت أولى منظمات العمل الإفريقي المُشترك وتجسدت فيها معاني التضامن الإفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة.

ولعبت مصر دورا محوريا من خلال إسهاماتها المؤثرة والمتواصلة في تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك منذ بداياته وبشكل مستمر، وصولاً إلى يومنا هذا الذي باتت تعرف فيه المنظمة باسم الاتحاد الإفريقي، وأصبحت تمثل الصوت الموحد للشعوب والدول الإفريقية الذي يتصدى لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

أزياء أفريقية

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