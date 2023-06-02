رئيس قسم القلب بمجمع طبى الإسماعيلية تؤكد تميز الخدمات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في المؤتمر الطبي لمستشفى وادي النيل حول أحدث طرق علاج مرضى القلب والأوعية الدموية، والمنعقد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور اللواء الطبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادي النيل وعضو المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من مقدمي الخدمة الصحية في تخصص القلب والأوعية الدموية بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في مستهل كلمته، بالدعوة الكريمة للمشاركة بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن اللواء طبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس، أحد رواد الكفاءات المصرية الوطنية في تخصص القلب والأوعية الدموية، ولافتًا إلى أن مستشفى وادي النيل كان لها دور كبير في تحسين المؤشرات الصحية بالدولة، مضيفًا أنها أول مستشفى تشارك في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الإنجاز الكبير في تخصص علاج مرضى القلب بأحدث التقنيات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تلك النجاحات هي نتاج عمل جاد لكل مقدمي الخدمة الصحية بأقسام القلب بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد وجنوب سيناء، وقريبًا بأسوان والسويس.

وأكد السبكي، أهمية المشاركة بالمؤتمر الطبي والاهتمام بالتدريب المهني المستمر لمقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة، واستمرار العمل لتوفير أحدث تقنيات لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأهيل والتدريب المستمر والبحث العلمي قاعدة رئيسية في دستور عمل هيئة الرعاية الصحية؛ لترسيخ مفاهيم الجودة والابتكار في تقديم الخدمة الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تطلعه للتعاون لإنشاء فرع للأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة، أول أكاديمية أنشأها اللواء طبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس لطب القلب الرياضي في مصر، وذلك بمستشفى التأهيل والطب الرياضي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ليصبح فرع إقليمي للأكاديمية بمحافظات إقليم القناة، لافتًا إلى قوة البنية التحتية للمستشفى، والتي يتم تجهيزها على أعلى مستوى، ومؤكدًا أهمية ذلك في مساعدة الرياضيين في الوقاية من الأمراض أو الإصابات، وتماشيًا مع توجهات العالم مؤخرًا لطب الأصحاء مثل الطب الرياضي.

ووجه السبكي، الشكر لكل مقدمي الخدمة الصحية على جهودهم المبذولة والمستمرة في خدمة وعلاج المرضى، وتحقيق حلم المصريين في مستوى متميز من الخدمات الطبية والعلاجية، ومتمنيًا لهم الاستفادة من جميع ورش العمل المتقدمة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه أشاد اللواء طبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس، بإنجازات هيئة الرعاية الصحية، والتطور السريع للخدمات الطبية والعلاجية بمستشفياتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبخاصة تخصص القلب والأوعية الدموية، بما يتماشى مع تحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة، وبما يعزز ريادة مصر في الطب والتكنولوجيا الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبخاصة علاج أمراض القلب، وإدخال العديد من التقنيات الطبية لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وأهمها زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي، وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج تكلسات الشرايين الطبية باستخدام الشنيور الطبي.

المؤتمر الطبي لمستشفى وادي النيل

المؤتمر الطبي لمستشفى وادي النيل

المؤتمر الطبي لمستشفى وادي النيل