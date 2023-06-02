إسكندرية ليه.. الشواطئ المجانية لعروس البحر الأبيض تزدحم بالمواطنين

تتميز محافظة الإسكندرية بشواطئها الهادئة والمختلفة، فضلا عن شوارعها القديمة والتاريخية، التي تروي جميع مبانيها أقدم القصص والحكايات، لذلك تعتبر مدينة الإسكندرية من أولى المدن التي يختارها المصيفين، خصوصا فى رحلات اليوم الواحد.

وشهدت اليوم الجمعة شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف المحافظات للاستمتاع بالبحر الأبيض المتوسط، كما زادت أعداد زوار قلعة قايتباي التاريخية وحديقة المنتزه وهي أكبر وأبرز الحدائق في المحافظة.

وتحتوي محافظة الإسكندرية على أكثر من 64 شاطئًا، والتي أعلنت المحافظة استعدادها لاستقبال المصطافين هذا العام، كما أعلنت تثبيت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى:

بالنسبة للشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ سعر الدخول 25 جنيها، شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات.

وبالنسبة لشاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى، سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

قلعة قايتباي

الشواطئ المجانية بالإسكندرية

أما الشواطئ المجانية بالإسكندرية، وهي بدون رسوم دخول، ويكون الدخول بالبطاقة الشخصية فقط، والحصول على أدوات الشاطئ، وهي الشماسى و الكراسى و الترابيزات، ودخول غرفة خلع الملابس ودورات المياه مجانا طوال اليوم.

شاطئ ذوي الهمم بالمندرة

تحتوي الإسكندرية 2 شاطئ مجاني، الأول شاطئ المندرة المجانى، ويحظى بشهرة كبيرة فى الأعوام القليلة الماضية، لأنه يحتوي على أماكن مخصصة لذوي الهمم، ويحتوى على ممر خرسانى يسمح بسير الكراسي المتحركة، إلى داخل البحر حتى يستطيع ذوى الهمم التمتع بنزول البحر.

يوجد بالشاطئ عدد من الكراسى المتحركة مختلفة الأحجام، وبه أيضا منطقة مخصصة للسباحة المكفوفين، وهي منطقة مخصصة بحبال من الفوم تحدد مسار المكفوفين داخل البحر وتوفر السباحة الأمنة طوال اليوم، ويستقبل شاطئ المندرة المجانى باستمرار أعدادا كبيرة من ذوى الهمم والمكفوفين وكبار السن، ومؤسسات دور الأيتام، لقضاء يوم ممتع على شواطئ الإسكندرية مجانا.

شواطئ الإسكندرية

شاطئ الأنفوشي

يعد شاطئ الأنفوشى، مجانى تماما ولا يحتاج لرسوم دخول، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط، ويتميز بمساحة رملية شاسعة تسمح باستيعاب أعداد كبيرة على الشاطئ تسمح بنحو 1000 أسرة، كما تسمح المساحة الرملية بالشاطئ بممارسة الألعاب الرياضية على الشاطئ.

الشواطئ العامة بالإسكندرية

وعدد الشواطئ العامة بالإسكندرية، 6 شواطئ، هى شواطئ جيدة الخدمة تتميز بأسعار منخفضة لتذاكر الدخول، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد، وتشمل الشماسى والكراسى والترابيزات واستخدام دورات المياه، ووحدات خلع الملابس مجانا طوال اليوم.

شواطئ الإسكندرية

تتميز الشواطئ بالمساحة الرملية الكبيرة والمناطق ذو الطبيعة الساحرة، وأبرزها شاطئ السرايا العام، و يتميز بوجود ممر خشبي به داخل الرمال كما يتميز بالمساحة الكبيرة للشاطئ، وهو فى منطقة "سيدى بشر"شرق الإسكندرية.

وشاطئ جليم العام، ويقع فى حى شرق الإسكندرية.

وشاطئ ميامى العام الذى يقع بمنطقة سيدى بشر، وهى شواطئ تتميز بالسباحة الآمنة، بسبب وجود حواجز الأمواج الخرسانية.

شواطئ غرب الإسكندرية

وغرب الإسكندرية يحتوى على 3 شواطئ عامة أيضا، وهم شاطئ المكس العام التابع لحى غرب الإسكندرية، وشاطئ الهانوفيل، وشهر العسل العام التابع لحى العجمى، وهى شواطئ تتمتع بطبيعة ساحرة من الرمال البيضاء الناعمة ،ومياه البحر الصافية.