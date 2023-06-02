درجة الحرارة تصل لـ 40 والأرصاد تكشف عن حالة الجو اليوم وغدًا السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وصلت لـ 40 درجة مئوية، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط رياح جنوبية غربية جافة، ويصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة وإثارة الرمال والأتربة.

كما تتوقع، أن يشهد اليوم نشاطًا للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وانخفاض فرصة سقوط أمطار، وقد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، أما على القاهرة الكبرى تكون فرصة سقوطها ضعيفة.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارا من غد السبت سيشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

ويستمر اليوم الجمعة، ارتفاعا محلوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.