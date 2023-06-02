"سكة سفر" قصر ثقافة الرديسية يختتم لياليه بأسوان

شهد مسرح قصر ثقافة الرديسية بمحافظة أسوان أمس ختام ليالي العرض المسرحي "سكة سفر"، للفرقة المسرحية بالقصر.

سكة سفر

قصة ياسين

تدور أحداث العرض حول الشاعر الذى يروى قصة "ياسين" الذى شب واخضر عوده فى الطين، ويحب بهيه ثم يترك البلد وتبحث عنه أمه وبهيه تنتظر عودته، وتكثر الاقاويل عنه، ويقام مزاد لمن يتزوج بهيه وكيفية القضاء على ياسين، وتقتله الأم ولكنه يعيش ليروى ما عاشه فى أيام الغربه، ويدعو للتمسك بالأرض وأن بالحب والعمل والأمل لا يوجد مستحيل

المسرحية تأليف وإخراج عبدالله عطية، ديكور عبد اللطيف الافنان، موسيقى وألحان عبد البارى عبد العزيز، تصميم إستعراضات أحمد أبو السعود، بطولة هانى جمال، مريم عبد السيد، عاطف جرجس، فاطمة فتحى، حسن بدير، طارق كامل، كرم الهوارى، أحمد عبد الجواد، عمرو صادق، محمد خيرى، سيدة مجدى، محمد كشرى، منار ركابى، رحمة ناجى، ندى محمود، ملك خالد، آيه محمد، حسين أحمد، أحمد حامد، إيمان حسينى، إبراهيم محمد.

عرض سكة سفر

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

عرض سكة سفر

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة اسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.