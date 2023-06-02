كيت ميدلتون تحيي سحر فستان إيلي صعب في حفل زفاف الأمير حسين بعد مرور 5 سنوات (تفاصيل)

استطاعت أن تخطف الأضواء نحو أناقتها البالغة وحرصها على المزج بين الرقي والاحتشام في آن واحد، لتتألق بأحدث صيحات الموضة العالمية بلمسة ناعمة تليق بها كأميرة بريطانية و زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني وولي العهد، لتصبح الأميرة كيت ميدلتون مثال تقتدي به عشاق الموضة.

الأميرة كيت ميدلتون بسفتان إيلي صعب تخطف الأضواء في حفل الأمير حسين والأميرة رجوه

وخطفت الأميرة كيت ميدلتون عدسات الصحافة والإعلام لتتصدر أناقتها ورقي ذوق إطلالتها الساحرة خلال حضورها حفل عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين ورجوة آل سيف، الذي أقيم في عاصمة عمان للمشاركة في المناسبة السعيدة التي جعلت من الأردن محطَ أنظار العالم.

وتألقت الأميرة كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الذي وقّع أيضًا إطلالة العروس رجوة.

وجاء تصميم فستان زوجة الأمير ويليام بنعومة ودقة، صمم من قماش ناعم حرير باللون الزهري الباستيل، المطرز بالكامل، فهو ينتمي لمجموعة للأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2017، ولكنه بالتأكيد تصميم خالد يمكن تكرار ارتدائه مع مرور السنوات، وهذا أمر تشتهر به كيت ميدلتون فتحرص في أغلب الأحيان على اختيار فساتين كلاسيكية لتعيد تدويرها مرات عدة.

وبرع إيلي صعب في تصميم الفستان ليبدع في التطريز الذي زين صدره وأكمامة وياقته العالمية، ليتميز بالأكمام الواسعة والمزمومة عند الطرف والتنورة الواسعة والحريرية المنسدلة على الأرض.

وتشتهر أميرة ويلز بعشقها للتصاميم البسيطة، التي تضمن لها الاحتشام والرقي والألوان التي تتناغم مع لون بشرتها والإكسسوارات التي تمنحها أناقة تدون تكلف، لذلك تخلّت عن الحزام المعدني الذهبيّ الذي رافق التصميم الأصليّ على منصة العرض.

وبرعت الأميرة في التزين ببعض المجوهرات الناعمة، و قصة الياقة دفعت كيت للتخلي عن اختيار عقد، فاستبدلته بأقراط ماسية متدلية بارزة أغنت إطلالتها، وحملت بيدها كلاتش ذهبي اللون.

ويتمتع كل من أمير وأميرة ويلز بعلاقة خاصة بالأردن والعائلة الملكية.

الملكة رانيا عضو في مجلس جائزة ويليام إيرثشوت، فيما عاشت كيت في الأردن من سن 2 إلى 4 سنوات، عندما كان والدها يعمل في الخطوط الجوية البريطانية. كما زار ويليام وكيت الأردن برفقة أولادهم في عام 2021، لتمضية عطلة عائلية.