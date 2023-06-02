ضبط 50 طن قمح داخل إحدى المخازن الخاصة بالدلنجات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، حملة تموينية مكثفة بالدلنجات أسفرت عن ضبط 50 طن قمح محلي موسم حصاد 2023، داخل إحدى المخازن قام صاحبه بتجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلي صومعة دمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى إن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ ٣٥٧ ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، وبلغت نسبة التوريد حتى الأن ٧٨٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ ٣٠٢٤١٥ فدان، وذلك من خلال ٣٨ مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ ٦١٩ طن .

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ ٤٥٣ ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

واوضحت استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الإلتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لافتةً الى أنه تم تحرير ٩٨ محضر بإجمالي مضبوطات بلغت ٢٣٠٠ طن.

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .