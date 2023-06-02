الجمعة 02 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بعد موجة عدم الاستقرار.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وقالت إنّ البلاد شهدت رياحا مثيرة للرمال والأتربة وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد فرص ضعيفة وخفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى.

وعن موعد استقرار الأحوال الجوية أوضحت أن غدا السبت سيشهد استقرارا في الحالة الجوية، مضيفة: “تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة”.

وأضافت أنّ اليوم سيشهد استمرار لتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، وسيستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 40 درجة مئوية نهارا.

الأرصاد: سطوع أشعة الشمس

وتابعت: “سنشعر اليوم بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، وسنلاحظ اليوم أيضا فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة”. 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “سنستمر اليوم في التقلبات الجوية وموجة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، حيث من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة وقد تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة.

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