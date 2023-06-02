استمرار إغلاق موانئ البحر الأحمر بسبب الطقس السيئ

تستمر هيئة موانئ البحر الأحمر، في إغلاق كل موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، بعدما وصلت شدة الرياح ما بين 24-26 عقدة جنوبية غربية، أدت لارتفاع الأمواج ما بين 3 لـ 4 أمتار، وعاصفة ترابية واضطراب في البحر.

توقفت حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية كافة، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

ويستمر ميناء العريش البحري، في الإغلاق بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التى شهدتها محافظة شمال سيناء.

شهدت المحافظة عاصفة ترابية فى جميع مناطقها، وسيتم فتح الميناء بعد استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية ليستقبل السفن المتجهة لتصدير المنتجات السيناوية.

تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق محافظة شمال سيناء ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، ورفع درجة الاستعداد فى غرف العمليات الرئيسية والفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة تلك الظروف.

كما أسقطت العاصفة يافطة الرحاب العملاقة على طريق السويس، وتحولت الأجواء إلى ظلام دامس وانعدام الرؤية على الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ومتابعة دورية لغرفة العمليات لرصد أى معوقات لحركة السيارات.

كثَّفتْ الخدمات المرورية وجودها أعلى الطريق، لتنظيم حركة السيارات، وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية.

كما سقطت لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، أسفر عنها شلل في حركة المرور، وتوقف السيارات بمنطقة غمرة وباتجاه مدينة نصر.

تسببت العاصفة في أمطار غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، وأسقطت عددًا من اللوحات الإعلانية الموجودة فوق الكباري والطرق العام، كما أسقطت بعض الأشجار، ولم تهدأ العاصفة حتى الآن.