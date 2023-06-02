الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ريم طارق تطلب مليوني جنيه كنفقة زوجية من حسن شاكوش

بوابة الوفد الإلكترونية

 بعد قرار النيابة العامة بتمكين ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، من مسكن الزوجية بالاشتراك معه قبل أيام، أقامت الزوجة، اليوم الخميس، دعوى نفقة ضد شاكوش، أمام محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، مطالبة إياه بدفع مليوني جنيه لها منذ طرده لها من مسكنهما حتى إقامة الدعوى.

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حسن شاكوش يرد على اتهامات زوجته.. سرقت مني نص مليون جنيه

 وقالت زوجة شاكوش، في الدعوى، إن المشكو في حقه لم ينفق عليها منذ طردها من عش الزوجية بتاريخ الأول من مايو الماضي إثر خلاف نشب بينهما، بينما أقامت بمنزل أسرتها ليتركها بلا مليم واحد من دون مبرر شرعي أو قانوني رغم قدراته المالية.

 

 وأضافت ريم طارق، خلال صحيفة الدعوى، أن زوجها لديه متابعون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين وما يقدمه من أغان تجلب له مشاهدات بالمليارات ومن ثم تدر له دخلًا وفيرًا، فهو يمتلك أرصدة بالبنوك ودخله بملايين الجنيهات من خلال تقديمه للحفلات بالملاهي الليلية والكافيهات والأفراح داخل وخارج البلاد، بينما هى في أمس الحاجة للإنفاق عليها والزوج لا يقل مكسبه في الشهر عن 30 مليون جنيه.

الجريدة الورقية