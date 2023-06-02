ريم طارق تطلب مليوني جنيه كنفقة زوجية من حسن شاكوش

بعد قرار النيابة العامة بتمكين ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، من مسكن الزوجية بالاشتراك معه قبل أيام، أقامت الزوجة، اليوم الخميس، دعوى نفقة ضد شاكوش، أمام محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، مطالبة إياه بدفع مليوني جنيه لها منذ طرده لها من مسكنهما حتى إقامة الدعوى.

وقالت زوجة شاكوش، في الدعوى، إن المشكو في حقه لم ينفق عليها منذ طردها من عش الزوجية بتاريخ الأول من مايو الماضي إثر خلاف نشب بينهما، بينما أقامت بمنزل أسرتها ليتركها بلا مليم واحد من دون مبرر شرعي أو قانوني رغم قدراته المالية.

وأضافت ريم طارق، خلال صحيفة الدعوى، أن زوجها لديه متابعون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين وما يقدمه من أغان تجلب له مشاهدات بالمليارات ومن ثم تدر له دخلًا وفيرًا، فهو يمتلك أرصدة بالبنوك ودخله بملايين الجنيهات من خلال تقديمه للحفلات بالملاهي الليلية والكافيهات والأفراح داخل وخارج البلاد، بينما هى في أمس الحاجة للإنفاق عليها والزوج لا يقل مكسبه في الشهر عن 30 مليون جنيه.