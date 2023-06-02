محافظ كفرالشيخ: "إعلان نتيجة الإعدادية السبت"

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، موعد إعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدًا أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه تابع، اليوم الخميس، أعمال المراجعات النهائية، موجهًا برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، من دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة من دون تقديرها.

وأكد نورالدين أنه وجه الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغدًا الجمعة، لاعتمادها، يوم السبت بعد غد.

جاء ذلك بناءً على تلقي محافظ كفرالشيخ عددًا من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها وإعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.