إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

استعاد إيلون ماسك مكانته كأغنى شخص في العالم، وفقًا لإحصاء مليارديرات بلومبيرج، والذي يقدر صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) بنحو 192 مليار دولار، مقارنة بـ 187 مليار دولار أمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH (LVMHF) برنارد أرنو.

المليارديرات، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليار دولار، كانوا متقاربين في الصدارة لعدة أشهر.

هذا الأسبوع، تراجعت ثروة أرنو بعد انخفاض في سهم LVMH يوم الأربعاء، وفقًا لحسابات بلومبرج.

إيلون ماسك.. 31 مليارديراً تزيد ثرواتهم عن ثروات وزارة الخزانة الأمريكية



تجاوز أرنو إيلون ماسك في ديسمبر، حيث ارتفعت ثروته بسبب الطفرة في مبيعات السلع الفاخرة التي ساعدت في رفع سعر سهم LVMH. LVMH، إحدى أكبر التكتلات في العالم، هي موطن للعلامات التجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Dior و Celine.

في غضون ذلك، تمتع إيلون ماسك بارتفاع نيزكي في قوائم الأثرياء في العالم في السنوات الأخيرة حيث ترتبط ثرواته ارتباطًا مباشرًا بثروات تسلا، صانع السيارات الكهربائية. أكبر أصوله هي أسهم الشركة ، التي يمتلك منها حوالي 13٪ ، وفقًا لبلومبيرج.



خارج Tesla، يشغل Musk أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX لاستكشاف الفضاء ومالك شبكة التواصل الاجتماعي Twitter (TWTR).

ارتفعت أسهم LVMH بنسبة 19.7٪ هذا العام، بينما ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 65.6٪ في العام حتى الآن.