اتهامات لوزراء بريطانيين بالتستر على سفير لندن فى أمريكا.. »سرب معلومات لحبيبته«

اتهم موظف بريطانى سابق الحكومة البريطانية بمحاولة التستر على «جرائم» من قبل السفير البريطانى ‏السابق لدى الولايات المتحدة، السير كيم دراوتش، بزعم تسريب الأخير معلومات استخباراتية لحبيبته.

ووفقاً لصحيفة الجارديان، يقاضى الموظف أندرو هيل بيرن، وزير الخارجية، جيمس كليفرلى، ووزير التجارة ‏الدولية، كيمى بادنوش، زاعماً أنه تم القبض عليه من أجل صرف الانتباه عن السير كيم دراوتش، سفير ‏المملكة المتحدة السابق فى الولايات المتحدة.‏

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على هيل بيرن فى منزله عام 2020، أثناء تعافيه من جراحة ‏السرطان، بسبب مزاعم بأنه سرب برقيات دبلوماسية انتقد فيها «دراوتش» الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب. ‏

ونفى هيل بيرن التهم الموجهة إليه بكونه مسرب تلك البرقيات، ولم توجه اتهامات له، فى ادعائه القانونى، بزعم أن اعتقاله كان يهدف إلى ‏صرف الانتباه عن «دراوتش»، الذى يدعى أنه كان يسرب معلومات استخباراتية- لا علاقة لها بالبرقيات- من ‏تحالف العيون الخمس.‏

ويزعم هيل بيرن أن دراوتش سفير المملكة بالولايات المتحدة كان على علاقة بمراسلة وقدم لها ‏معلومات سرية، ونفت المراسلة وجود علاقة غرامية مع دراوتش أوتلقيها معلومات استخبارية منه.‏

فى جلسة استماع عبر الإنترنت، استمع القاضى، ماستر دافيسون، إلى الحجج حول ما إذا كان بإمكان ‏الحكومة تقديم دفاع «مغلق». وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن مشاهدة المواد المغلقة إلا من قبل ‏المدافعين الخاصين الذين لا يستطيعون مناقشة الأدلة مع أى شخص آخر، بما فى ذلك الأطراف- ‏ومحاميهم العاديين- فى القضية.‏

وفى بيان صادر عن هيل بيرن، قرأه على المحكمة محاميه، بول دياموند، قال المدعى، إن هناك تستراً ‏رسمياً من الحكومة البريطانية لجرائم كيم دراوتش، وكانت تستخدم قانون العدالة والأمن، الذى عادة ‏ما يكون لمن يعملون فى قضايا الإرهاب، للقيام بذلك.‏

استقال «دراوتش» من منصبه سفيراً للولايات المتحدة فى يوليو 2019، بعد أن رفض وزير الخارجية آنذاك‏، بوريس جونسون، دعمه بعد تسريب برقيات وصف فيها دراوتش إدارة ترامب بأنها مختلة وظيفياً ‏وغير كفء، وأن الرئيس السابق يشعر بعدم الأمان.‏

وقال دياموند للمحكمة إن الكونجرس الأمريكى يفكر فى عقد جلسات استماع فى المزاعم ضد دراوتش.