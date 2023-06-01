الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الخماسيني واستقرار حالة الطقس (خاص)

أمطار وارتفاع درجات حرارة، ومنخفض خماسيني ورياح محملة بالأتربة، أجواء عاشتها البلاد خلال الساعات الأولى من بداية اليوم حتي وقتنا الحالى، امتدت على جميع أنحاء القاهرة الكبرى وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.

تسبب الأحوال الجوية المفاجئة في سقوط لافتة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في توقف تام للحركة المرورية في الاتجاهين.

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتغيرة:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتغيرة، وأحوال منخفض الخماسيني الذي تتعرض له البلاد، وقالت: "إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، متوقعين أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية".

قالت هيئة الأرصاد الجوية: "إن البلاد تتعرض إلى منخفض حرارى خماسينى، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء".

منخفض خماسيني

منار غانم تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد الآن قائلة : "طقس الربيع معروف بأحواله المتغيره ويشهد كثير من التقلبات، وهناك منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية يسبب كتل هوائية مصاحبة معها نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة".

منخفض خماسيني

كشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح تعدت 45 كيلو مترًا، وهذا الأمر أدى إلى الرياح المثيرة للأتربة وسقوط أمطار على بعض الأماكن المتفرقة في البلاد، موضحة أن هذه الأجواء مستمرة معنا حتي غدٍ الجمعة.

أوضحت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد : "أن ذروة العاصفة الترابية كانت بدايًة من اليوم وغدًا ومع يوم السبت سيكون في انخفاض في درجات الحرارة ومش هيكون في رمال ولا أتربة، وستأتي كتلة هوائية مقبلة من البحر".