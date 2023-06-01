ابنة محمد رمضان تثير الجدل برقصة مثيرة في المدرسة (فيديو)

أشعلت حنين إبنة محمد رمضان السوشيال ميديا، بعدما قامت بنشر الكثير من الفيديوهات الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "تيك توك."

شاركت حنين محمد رمضان متابعيها،فيديو جديد لها من داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث إنها بدت فى أول الفيديو بملابس كاجوال، ثم قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، لذلك نال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة.

حنين محمد رمضان

حنين محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد والدها

واحتفلت حنين محمد رمضان مؤخرا بعيد ميلاد والدها، وذلك من خلال فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية قدمت فيه التهنئة له.

حنين محمد رمضان

محمد رمضان وإبنته

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده "تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار"

احتفل الفنان محمد رمضان، خلال الأيام الماضية، بعيد ميلاده الـ35، داخل إحد الفنادق الشهيرة وسط مجموعة من الأقارب ونجوم الفن، ثم نشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا حينها، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان يشعل أمريكا أربع حفلات في ولايات مختلفة

أحيا محمد رمضان أربع حفلات دفعة واحدة خلال جولته بأمريكا في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

محمد رمضان

إجازة محمد رمضان

حصل محمد رمضان على إجازة عقب احتفله بعيد ميلاده وقام بالسفر فى العديد من الدول الاوربية لقضاء إجازته بعد المجهود الذي بذله الفترة الماضية فى تصوير أحدث أعماله جعفر العمدة وفيلم هارلي، بالإضافة إلى مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو المفترض طرحه فى موسم عيد الأضحي.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.