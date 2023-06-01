زفاف ولي عهد الأردن.. هدية الملك عبدالله للأمير حسين

شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المصرية حضورًا جماهيريًا كبيرًا والمخصصة للاحتفالات حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف.

زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين اليوم الخميس

وتشهد العاصمة الأردنية عُمان، خلال الساعات الجارية، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

بدأت عصر اليوم الخميس، مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العه، وعقد قران الأمير الحسين على خطيبته رجوة في قصر زهران في عمّان بحضور عائلتيهما وعدد من المدعوين.

ومن أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، توافد ملوك وأمراء وقادة من حول العالم للمشاركة في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، وخلال الاحتفالات الشعبية عبر المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة.

وقدم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، هدية لنجله الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن، بمناسبة حفل زفافه اليوم الخميس، وكانت الهدية عبارة "السيف الهاشمي"، والذي يعد رمز للعدل، وتم تقديمه ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب.

ويعد هذا السيف الهاشمي الذي قُدم هدية لولي عهد الأردن، هو نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، والذي كان تم صناعته في 1916، وتم صناعة هذه النسخة من السيف الهاشمي في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد.

مما يتكون السيف الهاشمي؟

تم صناعة السيف الهاشمي من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، وتم النقش عليه بآية قرآنية كريمة من سورة آل عمران"إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ".

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة.

وبدأ زواج ولي عهد الأردن الآن بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومن بعدها وصلت رجوة آل سيف إلى حفل الزفاف.