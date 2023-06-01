تجديد حبس متهمين نصبا على الفنان صبري عبد المنعم 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، في اتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين قالوا أنهم علموا أن الفنان يبحث عن شقة سكنية، فتواصلوا معه وأوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبالفعل اقتنع ودفع لهم المبالغ المالية مقابل إيصالات الاستلام، ولكن في موعد تسليم الشقة لم يعثر عليهم ولم يتوصل لهم فأبلغ الشرطة، التي نجحت في القبض عليهم.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمان أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «نيفين. ع»، «عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا «بدون رصيد» بالمبلغ المتفق عليه "36 ألف دولار"، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة

تحويشة العمر

من جهته، كشف الفنان صبري عبد المنعم في تصريحات صحفية أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة".

وأضاف أن "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها".