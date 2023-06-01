صابرينا مرناقي: مصر هولويود الشرق وبدايتي بـ "الأجهر" حلم تحقق وانجازًا (حوار)

نجحت الفنانة صابرينا مرناقي فى فرض موهبتها على الساحة الفنية فى موسم رمضان 2023 من خلال مشاركتها فى مسلسل “الأجهر” أمام النجم عمرو سعد التي حققت نجاحًا باهرًا، ولعبت دور محوري فى المسلسل الذي عرض فى ماراثون رمضان، وتألقت صابرينا بشخصية هايدي الفتاة الطموحة ابنة شريف منصور، تاجر الألماظ ووالدتها الفنانة أنوشكا، حاورتها "الوفد" لتكشف كواليس مشاركتها فى العمل وردود الأفعال وإلى نص الحوار..

رد فعل الجمهور أسعدني

ردود الأفعال على دورك فى الأجهر؟

• ردود الفعل على دوري بالمسلسل كانت إيجابية جدا وأشكر الله على هذا، فالناس أصبحوا يتعاملون معي على أنني الشخصية التي لعبتها في المسلسل.

كيف جاء ترشيحك للمشاركة فى الأجهر؟

عرض عليّ المخرج ياسر سامي دور هايدي وتحدثنا في تفاصيل الشخصية وعجبتني الشخصية خصوصا أنها مؤثرة جدًا فى نهاية المسلسل بكل تفاصيلها وتلك العوامل جعلتني أقبل الدور والتجربة موفقة.

صابرينا مرناقي وعمرو سعد

ماذا عن تحضيراتك للشخصية؟

جلست مع المخرج وتحدثنا عن شخصية هايدي والتفاصيل الصغيرة وطريقة كلامها وحركتها.

هايدي تشبهني فى الطموح والرغبة فى التطور

حدثيني عن أوجه الشبه بينك وبين هايدي؟

هايدي تشبهني كثيرا، فى حب التحدي والطموح والرغبة في التطور، وكانت تريد العمل وتثبت وجودها.

صابرينا مرناقي

أسعي لمناصرة المرأة فى أعمالي

هل تهتمي تكوني من أنصار المساواة بين الرجل والمرأة في العمل؟

بالطبع أنا من أنصار المساواة في العمل خاصة المرأة فإنني مؤمنة بأن المرأة ليست مثل الرجل، سواء من الناحية النفسية أو الجسمانية هناك اختلافات كبيرة وكل منهما له دور في المجتمع، والمرأة لديها المؤهلات التي تمكنها من عمل نفس ما يعمله الرجل".

صابرينا مرناقي وأحمد مجدي ومحمود قابيل

ماذا عن أصعب مشاهدك فى العمل؟

كان هناك مشهد يحمل كمية أحاسيس رهيبة كلها صعبة ودخلت في الحالة حتي الآن وما زلت أشعر بالحزن والصدمة والخروج من هذا المشهد كان صعبًا.

صابرينا مرناقي

عمرو سعد مريح.. ويقدم النصيحة بصدر رحب

كواليس تعاونك مع النجم عمرو سعد فى المسلسل؟

التعاون مع عمرو سعد كان مريحًا جدًا، فهو يساعد كل من معه في العمل ولا يبخل بشيء، ويقدم كل النصائح بصدر رحب مما يجعل أجواء العمل إيجابية، ولم أشعر بالتوتر وأنا أمثل أمامه.

صابرينا مرناقي وأحمد مجدي ومحمود قابيل وأنوشكا

ياسر سامي متفاهم.. ويهتم بتفاصيل العمل بدقة

تقييمك للتعاون مع المخرج ياسر سامي بعد تعاونكما من قبل؟

هذه ليست تجربتي الأولى مع المخرج ياسر سامي، وهو مخرج متفاهم ويهتم بالتفاصيل التي تساعد في جودة العمل وبكون متأكدة أن تفاصيل العمل ستكون جيدة 100%، وسعيدة بالتعاون معه فى الأجهر وبحب الأعمال المختلفة التي يقدمها.

صابرينا مرناقي

التصوير في لبنان بلوكيشن الحارة المصرية ممتع

هل التصوير فى لوكيشن الحارة المصرية بلبنان كان صعبًا؟

التصوير في لبنان تجربة وبمجرد دخول موقع التصوير تشعر كأنك انتقلت بين بلدين في لحظة.

صابرينا مرناقي

لماذا حرصتي على بدايتك الفنية في مصر؟

بدايتي في مصر كانت حلمًا وفرصة عظيمة لي، وأي ممثل تتاح له هذه الفرصة لا يتردد أبدا لأن مصر هوليود الشرق كما يقال، ولذلك سعيت أن تكون بدايتي من مصر وأحقق هذا، وأعتبره إنجازًا ضخمًا.

صابرينا مرناقي وعمرو سعد وأنوشكا

ما جديدك في تونس؟

حتى الآن لم أشارك بأعمال في تونس، لكن أعمل على تجهيز عمل للعرض في رمضان المقبل، وأحلم بهذا لأنها بلدي وأرغب في النجاح بها.

انتظروني فى عمل تونسي برمضان 2024

ماذا عن أحدث أعمالك؟

أنا الآن فى فترة راحة مطولة في لبنان، وهناك عدة عروض فنية أعمل على قراءتها لكن لم أستقر بعد على أي منها".