عربية زفاف رجوة علي أمير الأردن عمرها 55 عامًا (تفاصيل)

وصلت رجوة السيف إلى قصر زهران، إلى موقع عقد القران، في سيارة "رولز رويس فانتوم V" موديل عام 1968، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.

كما استخدمها مؤخرًا ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وذلك في حفل عيد الاستقلال، وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث إلى الأردن.

شركة وود آند بيكيت متخصصة في تصنيع السيارات البريطانية، ذات مميزات فاخرة وفريدة من نوعها، وأدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت في المتحف، إلى أن تم تشغيلها في حفل زفاف ولي عهد الأردن.

خضعت السيارة للتجديد ميكانيكيا في الأردن، كما تم إعادة طلائها وإعادة تصميم النوافذ الجانبية، ومنطقة السقف للسماح بمشاهدة أفضل، وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع "كاربوريتر" مزدوج.