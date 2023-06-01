أثارت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت صورا جديدة لها للمرة الأولى برفقة مطرب المهرجانات عنبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ندى الكامل وعنبة

طليقة أحمد الفيشاوي وقصة جديدة بطلها عنبة| هل تخلت عن عمر كمال

شاركت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي متابعيها، صور لها مع عنبة، وهما يتنزهان على كورنيش النيل، وكتبت معلقة على الصور:"حب كثير"

ندى الكامل وعنبة

ندى الكامل وعنبة

عمر كمال عن شائعات زواجه من ندى الكامل

تحدث الفنان عمر كمال حول حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية له بشكل واضح لأول مرة.

صرح الفنان عمر كمال مؤخرا عن طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جداوبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا، ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي".

أشار عمر كمال قائلا:" إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة مؤكدا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب، حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".

عمر كمال وندى الكامل

عمر كمال يثير الجدل مع طليقة الفيشاوي

فوجئ جمهور الفنان عمر كمال في أول نوفمبر 2022، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا:"بحبه طبعا".

عمر كمال وندى الكامل

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.

عمر كمال وندى الكامل

حقيقة زواج عمر كمال وطليقة الفيشاوي

انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب زواج المطرب عمر كمال من ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بينما كان الثنائي عمر كمال وندى الكامل قريبين من بعضهما وشاركا الجمهور عددا من الصور لهما وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كان الغريب في الأمر والصادم للجمهور، أن ندى الكامل حذفت المطرب عمر كمال من قائمة أصدقائها عبر حسابها على إنستجرام، ولكن لا يزال "عمر" بتابعها.

عمر كمال وندى الكامل