مطارات الأردن تتزين استعدادًا لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (صور)

تتوجه أعين العالم العربي والغربي إلى المملكة الأدرنية، احتفالًا بالحدث الكبير الذي ستشهده الأردن خلال ساعات قليلة وهو الزفاف الملكي لـ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف.

مطار الملكة علياء يتزين بصور الأمير الحسين

لبست شوارع العاصمة عمان حلّة خاصة إحتفالاً بالزفاف الأسطوري لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف، وتزين مطار الملكة علياء بصور الأمير، واعتمدت الجوازات ختم كلمة خاصة للمناسبة ألا وهي "نفرح" على جوازات السفر الخاصة بالضيوف القادمين إلى الأردن في هذا اليوم التاريخي المميز.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شملت إستعدادات المملكة الهاشمية أدق التفاصيل منذ لحظة وصول الزائرين للمملكة إلى الإستقبال في المطار، وصولاً للطرقات المزيّنة بصور العريس ولي العهد والأعلام الأردنية.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

خطوط الملكية الأردنية تقدم حلويات للمسافرين

قدمت الخطوط طيران الأردن (خطوط الملكية الأردنية) اليوم للقادمين والمسافرين إلى المملكة مجموعة من الحلويات، التي تزيّنت أيضاً بكلمة "نفرح بالحسين"، كما تستقبلهم صور الأمير الحسين في كافة أرجاء المطار.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

مراسم حفل زفاف الأمير الحسين

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف، يحظى بإهتمام كبير من قبل العالم أجمع، سيحضر مراسم عقد القران المنوي لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا، والذي سيقام بين قصري زهران والحسينية بالعاصمة عمّان ما.

وبدأ الحفل الآن بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

ومن أبرز المدعوين إلى الحفل، ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، من السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة، ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري، ومن مصر السيدة الأولى إنتصار السيسي وابنته آية، جيل بايدن وابنته جو بادين.