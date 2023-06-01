حفل زفاف ولي العهد الأردني (بث مباشر)

حرصا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثا مباشرا احتفالية زفاف ولي عهد الأردن ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله على رجوة آل سيف.

وظهر في البث الاحتفالات الكبيرة والحضور الكثيف لعدد من قيادات المملكة الأردنية والضيوف من مختلف دول العالم.

وتشهد إلى العاصمة الأردنية عُمان، اليوم الخميس، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

الأردن: عطلة رسمية اليوم بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على رجوة آل سيف

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد اليوم، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، إذ بدأ توافد الضيوف منذ أمس، الأربعاء، لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من مناطق عدة في العاصمة عمّان، إذ سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في مناطق عدة ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).

يعد الموكب الأحمر الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ويتكون الموكب، من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة.