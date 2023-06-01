الإعجاز الطبي  في القرآن الكريم والسنة النبوية بصالون نقابة أطباء البحيرة الثقافي

تقيم اليوم نقابة الاطباء بالبحيرة الصالون الثقافي التاسع والستون ، بعنوان الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة النبوية ،يقام الصالون الثقافي برعاية الدكتور محمد منيسي نقيب اطباء البحيرة ، ويحاضر في الصالون الثقافي الدكتور مهاب طه استشارى الجهاز الهضمي والمناظير.

محاضر الصالون الثقافي الـ 69 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم

جدير بالذكر أن محاضر الصالون الثقافي الـ 69 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة النبوية هو مؤلف كتاب الإعجاز الطبي في القرأن الكريم والذي حصل فيه على جائزة عالمية ، يقام الصالون الثقافي في الثامنة مساء بمقر النقابة بدمنهور.

الإعجاز الطبي في القرأن الكريم والسنة النبوية بصالون نقابة اطباء البحيرة الثقافي