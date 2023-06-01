الأناناس له تأثير سلبي على مينا الأسنان.. أطباء يوضحون

مينا الأسنان هو الغطاء الخارجي الرقيق للسن، ويغطي تاج السن، وهو الجزء الذي يمكنك رؤيته خارج اللثة، وعلى الرغم من أنها الطبقة الخارجية ، إلا أن المينا ترى من خلالها، والعاج هو النسيج الصلب الموجود تحت المينا ، وهو ما يعطي الأسنان لونها.

وظيفة المينا الرئيسية هي حماية أسنانك من التلف، وعندما تمضغ فإنك تخاطر بإتلاف أسنانك لأنك تضطر إلى طحن طعامك وفي معظم الحالات ، يكون مينا الأسنان صلبًا بدرجة كافية لمنع تلف الأسنان أثناء تناول الطعام بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأعصاب الموجودة في أسنانك حساسة لدرجة الحرارة ، لذا فإن الأطعمة الساخنة أو الباردة تسبب الألم، والمينا تعزل السن حتى لا تشعر بعدم الراحة عند تناول أو شرب شيء ساخن أو بارد.

ومن أكثر الأطعمة التي تسبب ضرر كبير لمينا الأسنان، هو الأناناس، فهي فاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة لتعزيز المناعة، وغني بالعناصر الغذائية والمعززة للصحة مثل "فيتامين C، والمنجنيز والإنزيمات الهاضمة"، والتي يمكن أن تساعد على البقاء باردًا خلال فصل الصيف.

فؤاد الأناناس

فالأناناس غني بالكثير من الأحماض التي قد تتسبب تدهور اللثة ومينا الأسنان، وقد يؤدي إلى تسوس الفم والتهاب اللثة أيضا، لذلك يجب الحرص على غسل الأسنان قبل النوم عند تناول الأناناس.

كما أن الأناناس غني بمحتوى عالي من الجلوكوز والسكروز، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم عند تناوله بكميات زائدة.

ويحتوي عصير الأناناس على إنزيم البروميلين، الذي قد يزيد من احتمالية النزيف، خاصة إذا تم تناوله مع مميعات الدم.

ويجب على أولئك الذين يستخدمون عصير الأناناس توخي الحذر، حيث يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال، لذلك لذلك لا ينبغي تناوله على معدة فارغة.