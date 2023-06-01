افتتاح مبنى الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس سبتمبر المقبل

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بمقر الجامعة بالإسماعيلية في سبتمبر المقبل، وبدء الدراسة بمبنى كلية الألسن الجديد بالإسماعيلية في فبراير من العام المقبل تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 23/24.

وقال أن عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من كافة المباني، وذلك سعياً إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الجامعات المصرية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها رئيس جامعة قناة السويس؛ لتفقد مباني كلية الألسن والحاسبات والمعلومات، والتوسعات التي تتم داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس .

رافق رئيس الجامعة الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، و الذي يمتد على مساحة إجمالية 1600 م2، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسي، ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ، بالإضافة إلى مركز للمعلومات و9 قاعات دراسية و5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

افتتاح مبنى كلية الألسن الجديد بجامعة قناة السويس

ثم توجه رئيس جامعة قناة السويس لمبنى كلية الألسن الجديد والذي يمتد على مساحة إجمالية 1900م2 ، و يتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و 4 مخارج للطوارئ ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء، كما يحتوي المبنى كذلك على 10 معامل و 8 قاعات دراسية، و 4 غرف كنترول بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم دورا أرضيا وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000م2 للدور الواحد و بمسطح إجمالي 8000 م2، و المبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض و4 قاعات محاضرات و8 معامل حاسبات، و مسرح و قاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

يذكر أن فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ المبنى بالإدارة العامة للشئون الهندسية يضم المهندسين محمد سعد ، أمل شكرى ، إيمان جمعة ، نرمين يوسف ، نجلاء البعلي.