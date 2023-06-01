عرض فيلم ساعة إجابة مجاناً في نادي السينما بدار الأوبرا المصرية (صور)

مع بداية الأجازة الصيفية، شهد عرض فيلم ساعة إجابة تواجد كامل العدد حيث عرض الفيلم مجاناً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أمس الأربعاء 31 مايو.

تفاصيل عرض فيلم ساعة إجابة في الأوبرا المصرية

كان فيلم ساعة إجابة قد شهد حضوراً كبيراً من طلاب المدارس، الذين ذهبوا في رحلات جماعية إلى دور العرض السينمائية قبل أيام من امتحانات آخر العام، ويعود السبب في ذلك لكون الفيلم يناسب كل أفراد العائلة، كما يعد فيلم العيد الوحيد الذي خلق حالة من التفاعل الحقيقي بينه وبين الجمهور، فهو أول فيلم يتفاعل معه الأطفال بشكل مباشر؛ سواء في المناطق الترفيهية الخاصة بالأطفال مثل كيدزينيا أو عند دور العرض السينمائية، حيث يتلقون الكثير من الهدايا واللعب.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر. والفيلم من بطولة الطفل سليم مصطفى، مع عدد كبير من النجوم الذين تجمعوا لأول مرة في توليفة سينمائية فريدة، وعلى رأسهم النجمة سوسن بدر ومعها غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

والفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.