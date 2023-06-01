«صروح» تتحالف استراتيجيًا مع « ريكون» لتطوير مشاريع بـ 30 مليار جنيه.. والبداية بمشروعى «انترادا» و«أفنيو مول»

\أعلنت شركة صروح للتشييد والبناء عن توقيع تحالف استراتيجى مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، والذى يتم بموجبه التعاون فى تطوير حزمة من المشروعات بإجمالى استثمارات تبلغ 30 مليار جنيه، على أن تكون البداية بمشروعى «انترادا» و«أفنيو مول» بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه.

وضمن هذا الإطار قال المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إن هذا التعاون يحقق التكامل بين خبرات ورؤى كلتا الشركتين، وذلك بما تمتلكه كل واحدة من خبرات تراكمية فى قطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات، وهو ما يضمن تنفيذ مشروع بأعلى معايير الجودة، وبأفضل التفاصيل التى يتم من خلالها تقديم منتج عقارى فريد، مؤكدا أهمية التحالف فى تحقيق فائدة اقتصادية لكلا الطرفين.

وأضاف أن شركة صروح للتشييد والبناء لديها رؤية استراتيجية بسرعة استكمال تنفيذ مشروعاتها الحالية والتوسع فى مشروعات جديدة، حيث يجرى حاليًا استكمال الدراسات السوقية ودراسات الجدوى اللازمة للتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مناطق مختلفة ومتنوعة، وذلك فى ضوء النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، وكذلك دعم الحكومة للقطاع العقارى والذى يعد مساهما قويا فى الناتج الإجمالى المحلى.

ولفت إلى أهمية اختيار شريك قوى للتحالف معه، بحيث تتوافق أهداف كلا الطرفين ورؤيتهما نحو المستقبل، وكذلك تعتمد شراكتهما على سابقة أعمال وخبرة تراكمية قوية وملاءة مالية وفنية ضخمة، موضحا أن هذه العناصر تتوافر فى التحالف الاستراتيجى مع ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة.

وأوضح أن مشروع «انترادا» عبارة عن مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة تبلغ نحو 72 فدانًا بالحى السكنى R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد أمام منطقة أرض المعارض الدولية، وتم تصميم المشروع وجارٍ تنفيذه باستخدام أفضل المعايير وتقنيات البناء الحديثة، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فى تسليمات المرحلة الأولى بالمشروع للعملاء.

وتابع أن مشروع «أفنيو مول» عبارة عن مول تجارى إدارى طبى يقع فى الحى السكنى السابع R7 وهو مجاور لعدد من الجامعات الدولية ويطل على مدينة المعارض اكسبو سيتى فى العاصمة الإدارية، ويشمل خدمات متنوعة فى مكان واحد، ويضم المول محلات تجارية ومكاتب وعيادات ومطاعم وكافيهات بمساحات متنوعة، كما يشمل خدمات أساسية وترفيهية متنوعة على مساحة 29 ألف متر مربع.

من ناحيته أكد المهندس محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، أهمية هذا التحالف فى زيادة خبرات كلتا الشركتين ومساعدتهما فى تنفيذ مزيد من المشروعات المتميزة فى السوق العقارى المصرى، مشيرا إلى أهمية التحالف فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية التى أثرت على كافة القطاعات فى كل الدول ودورها فى دعم خطط الشركات.

وأوضح، أن شركته نجحت فى تنفيذ مشروعات عقارية بأنشطة مختلفة وبجودة عالية باستخدام مواصفات الاستدامة العالمية كما تمتلك عدة شركات متخصصة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات، إضافة إلى مكتب استشارى دولى، حيث تنفذ الشركة مشروعات متنوعة منها «استر الجلالة» و»استر الشيخ زايد» و»استر المعادى».