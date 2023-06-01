«البروج مصر» تتعاقد مع «Savills Egypt»لإدارة وتشغيل مشروعيها بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة البروج مصر عقد إدارة وتشغيل وتأجير مشروعى «سيكستى بيزنس بارك» و»سيكستى بيزنس كوربرت» بالعاصمة الادارية الجديدة مع شركة Savills Egypt العالمية، وذلك ضمن خطة الشركة للتعاقد مع كيانات قوية فى كافة تفاصيل مشروعاتها.

وبهذه المناسبة قال المهندس حازم الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر للتشييد والبناء، إن التعاقد مع شركة سَفِلز يضيف للمزايا التنافسية للمشروع، على اعتبار أن الشركة تعد واحدة من كبريات شركات الاستشارات الاستراتيجية، وإعداد التقييمات، واستشارات إدارة المرافق، وإدارة وتشغيل الممتلكات، والأبحاث والدراسات التسويقية للمنشآت، وإعلاء القيمة التسويقية والإيجارية لمالكى الوحدات وعمل الدراسات التى تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

وأوضح أن « البروج مصر» نجحت فى تسليم مشروع «سيكستى بيزنس بارك»، فى ظل اختيار موقع متميز للمشروع، مع الاهتمام بتفاصيله الهندسية، كما ركزت على تنفيذ المشروع بأفضل الخامات لتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان تحت إشراف طاقم فنى وهندسى متميز، لافتًا إلى أن التعاقد مع Savills يحقق نجاحًا كبيرًا لعملائها من حيث جودة التشغيل والإدارة والصيانة مما يرفع من قيمة الطلب والعرض على المشروع ليس فى مصر فقط بل دوليًا من خلال الشركات الراغبة فى الاستثمار والتأجير عن طريق هذا المشغل القوى.

وأضاف أن الشركة تخطط لمزيد من الاستثمارات فى مشروعات جديدة بالتجمع الخامس ومصر الجديدة، والتى ستكون مشروعات متنوعة بين الإدارية والتجارية والفندقية، كما تخطط الشركة للتوسع الخارجى فى مشروعات عمرانية متكاملة بدول الخليج.

من جهته قال المهندس محمد العاصى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر، أن الشركة تستهدف تواجد شركاء متميزين فى جميع المجالات الاستثمارية التى تطبق أعلى المعايير وتسعى لإبرام عقود ناجحة ومميزة فى مختلف المجالات الهندسية والفندقية والتشغيلية، حيث تعاقدت الشركة مع أكور العالمية المالكة للعلامة التجارية Movenpick فى مشروع سيكستى ايكونك تاور.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة DSA architects international الإنجليزية لاعداد الرسوم الهندسية للمشروع، ليأتى التعاقد مع Savills Egypt المتخصصة فى إدارة وتشغيل وتأجير المشروعات والمولات والمبانى التجارية والإدارية، والتى حققت نسبة إشغال تتجاوز الـ98% فى بعض المشروعات المميزة.

من ناحيته قال أسامة وجيه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البروج مصر، أن التعاقد مع سَفِلز بدأ بإجراء الدراسات على المبانى الإدارية واشتراطاتها من حيث مطابقتها للمقاييس التشغيلية الناجحة وكذلك الاشتراطات البنائية والهندسية التى تناسب معايير توزيع الأنشطة التجارية وتحقيق التطابق مع متطلبات المشغل.

من ناحيته أكد أحمد حسين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى بشركة البروج مصر، بأن شركة البروج مصر تحرص على تنفيذ المشروعات المملوكة لها بمعدلات سريعة لضمان الاستفادة القصوى من التدفقات النقدية للشركة وخصوصًا فى ظل الزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء وعدم استقرار سعر الصرف.